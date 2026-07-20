Министр спорта РФ оценил решение Путина утвердить дату празднования Дня хоккея в России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв оценил решение президента Российской Федерации Владимира Путина утвердить дату празднования Дня хоккея в стране. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря.

«Решение президента России Владимира Владимировича Путина учредить День хоккея — долгожданная инициатива. Хоккей — один из самых любимых видов спорта в нашей стране, а победы сборной России неизменно вызывают гордость у миллионов граждан. Символично, что праздник появился в год 80-летия первого чемпионата СССР по хоккею. Сегодня этим видом спорта в России на любительском уровне занимаются около миллиона человек. Спортсменов готовят 3410 тренеров, в состав сборной России входят 379 хоккеистов.

Напомню, Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России.

На национальном уровне Федерация хоккея России вводит новые форматы соревнований, позволяющие поддерживать высокий уровень игровой практики для национальной, молодёжных и юношеских сборных команд. Регулярно проводятся международные турниры и серии матчей с участием сборных России, Беларуси и Казахстана. Среди них Кубок Будущего для молодёжных и юношеских команд, традиционный Кубок Первого канала, а также серия матчей «Тур сборной», проходящая в различных городах России и дружественных государств. Проводится и турнир «Кубок Сириуса», объединяющий юношеские сборные России и Беларуси и команды федеральных округов. День хоккея станет признанием заслуг всех, кто развивает отечественный хоккей и искренне любит эту игру», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.