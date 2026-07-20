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«Я очень доволен». Коннор Бедард оценил новый контракт с «Чикаго» на $ 75 млн

«Я очень доволен». Коннор Бедард оценил новый контракт с «Чикаго» на $ 75 млн
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отреагировал на подписание нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано на пять лет со среднегодовой зарплатой $ 15 млн.

«Я очень доволен тем, сколько денег заработаю. Этого достаточно. Были предложения от других команд, но для меня это ничего не изменило. Чикаго — это действительно единственное место, где я хочу играть, и я просто вижу, как растут молодые ребята и насколько хороша наша команда, насколько мы сплочены. Я очень рад, что подписал этот контракт, теперь могу сосредоточиться на команде и с нетерпением жду возвращения и начала сезона», — цитирует Бедарда Sportsnet.

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