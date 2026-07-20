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Ротенберг: обсуждаем с канадцами и американцами проведение детского турнира в Москве

Ротенберг: обсуждаем с канадцами и американцами проведение детского турнира в Москве
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Главный тренер команды «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о планах проведения международного детского турнира с участием канадских и американских хоккеистов.

– Насколько международные соревнования влияют на формирование хоккеистов? Может ли внутренняя система полностью заменить контакт с сильнейшими игроками мира?
– Двигатель прогресса – это конкуренция. Внутренняя конкуренция уже растёт за счёт появления всё больше талантливых детей. Но и внешняя конкуренция очень важна. Мы обсуждаем с канадцами и американцами проведение детского турнира через год в Москве, Подмосковье или даже в Дубае. Команды будут 2014 года рождения. Такие международные встречи крайне важны для развития детей, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

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