Ротенберг: обсуждаем с канадцами и американцами проведение детского турнира в Москве

Главный тренер команды «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о планах проведения международного детского турнира с участием канадских и американских хоккеистов.

– Насколько международные соревнования влияют на формирование хоккеистов? Может ли внутренняя система полностью заменить контакт с сильнейшими игроками мира?

– Двигатель прогресса – это конкуренция. Внутренняя конкуренция уже растёт за счёт появления всё больше талантливых детей. Но и внешняя конкуренция очень важна. Мы обсуждаем с канадцами и американцами проведение детского турнира через год в Москве, Подмосковье или даже в Дубае. Команды будут 2014 года рождения. Такие международные встречи крайне важны для развития детей, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».