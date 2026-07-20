Илья Протас — о брате: не замечал, чтобы Алексей как-то изменился или поймал звезду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас высказался об игре со своим братом Алексеем Протасом за столичный клуб в НХЛ.

– Ты играешь с братом, а это довольно редкая история для одной команды. Насколько помогает его опыт? Может быть, вы вместе разбираете матчи после игр?

– Настолько глубоко мы игры не разбираем, но, конечно, это мой главный советчик, первый человек, к которому я обращаюсь с любыми вопросами. Это очень важно для меня, и я очень ценю, что рядом есть такой человек, особенно на таком уровне. То, что мы играем в одной команде, – это вообще что-то нереальное. Когда мы выходили вместе на лёд, то иногда говорили между собой о том, какой путь прошли и где в итоге оказались вдвоём. Конечно, это дорогого стоит.

– Твой брат уже довольно известен в НХЛ. Можно сказать, что он уже состоявшаяся звезда. Его поведение как-то изменилось? Может, появилась звёздная болезнь?

– Нет, нет, нет. Кстати, вообще нет. Он каким был, таким и остался. Наверное, это его главное качество. Он всегда был и остаётся честным, правильным человеком. Я вообще не замечал, чтобы он как-то изменился или, как вы сказали, поймал звезду. Такого точно нет. Он очень добрый, честный и правильный человек, – цитирует Протаса Metaratings.ru.