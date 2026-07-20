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«Было бы невероятно». Бедард оценил возможное возвращение Патрика Кейна в «Чикаго»

«Было бы невероятно». Бедард оценил возможное возвращение Патрика Кейна в «Чикаго»
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард высказался о возможном возвращении в команду форварда Патрика Кейна. На данный момент Кейн является неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне американский форвард сыграл 67 матчей за «Детройт Ред Уингз», в которых забросил 16 шайб и отдал 41 результативную передачу.

«Конечно, мы все были бы очень рады иметь такого игрока и личность в раздевалке. Я даже не могу представить, какую реакцию он вызовет в своей первой игре на «Юнайтед Центр» и какой заряд энергии это принесёт не только команде, но и болельщикам. Было бы невероятно играть с ним и учиться у него. Надеюсь, он решит вернуться, и, конечно, это сделало бы нас намного сильнее, ведь он по-прежнему потрясающий игрок», — цитирует Бедарда Sportsnet.

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