15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев: смена тренера встряхнёт коллектив «Автомобилиста»

Дементьев: смена тренера встряхнёт коллектив «Автомобилиста»
Комментарии

Агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры «Автомобилиста» после прихода Алексея Кудашова на пост главного тренера.

«Конечно, смена тренера встряхнёт коллектив «Автомобилиста». Новый тренер – новые требования. Плюс те изменения, которые уже произошли – они также будут иметь свой вес. Всё это простимулирует команду для достижения лучших результатов. Кудашов – достаточно известный и самобытный тренер со своим видением хоккея. Так что я желаю «Автомобилисту» только удачи», – цитирует Дементьева Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне «Автомобилист» уступил в первом раунде Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» в шести матчах.

Материалы по теме
«С жёнами игроков я общаюсь постоянно». Алексей Кудашов — о мотивации хоккеистов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android