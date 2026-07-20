Дементьев: смена тренера встряхнёт коллектив «Автомобилиста»

Агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры «Автомобилиста» после прихода Алексея Кудашова на пост главного тренера.

«Конечно, смена тренера встряхнёт коллектив «Автомобилиста». Новый тренер – новые требования. Плюс те изменения, которые уже произошли – они также будут иметь свой вес. Всё это простимулирует команду для достижения лучших результатов. Кудашов – достаточно известный и самобытный тренер со своим видением хоккея. Так что я желаю «Автомобилисту» только удачи», – цитирует Дементьева Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне «Автомобилист» уступил в первом раунде Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» в шести матчах.