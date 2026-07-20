«Монреаль» подписал контракты с двумя нападающими

«Монреаль Канадиенс» объявил о новых двусторонних контрактах с нападающими Джаредом Дэвидсоном и Хантером МакКауном. Срок соглашений рассчитан на один год. Оба хоккеиста будут зарабатывать по $ 850 тыс.

24-летний Дэвидсон провёл 10 игр в НХЛ за «Канадиенс» в сезоне-2025/2026, записав на свой счёт одну передачу. Он также провёл 53 встречи за «Лаваль Рокет» в АХЛ, набрав 25 (16+9) очков.

МакКаун выступал за «Кливленд» в АХЛ в сезоне-2025/2026. 23-летний форвард набрал 25 (9+16) очков в 63 играх регулярного чемпионата, а затем добавил 2 (1+1) очка в восьми матчах плей-офф. Он перешёл в «Монреаль» в июне в результате обмена из «Коламбуса».