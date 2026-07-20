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Просветов — об АХЛ: тяжело что-то сделать, когда тебе каждую игру по пять голов забивают

Просветов — об АХЛ: тяжело что-то сделать, когда тебе каждую игру по пять голов забивают
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Вратарь «Авангарда» Иван Просветов поделился мнением о прошлом сезоне. 27-летний россиянин выступал за фарм-клуб «Калгари Флэймз» в АХЛ, отражая в среднем 88,7% бросков в 25 матчах.

– Иван, чего вернулись-то?
– Захотелось в России поиграть.

– Все знают, что Серебряков – основной вратарь «Авангарда». Вы готовы, что придётся много сидеть?
– Я готов на любую профессию в этом сезоне. Главное, помогать команде. Команда собрана очень сильная, кубковая. Менеджмент принимает правильные решения о глубине состава. Буду делать всё, что требуется.

– А что у вас в прошлом сезоне получилось? Ну это вообще был полный бардак.
– Приехал на односторонний контракт, думал, что буду играть в НХЛ. Провёл один предсезонный матч не очень, тренер сказал, что делает предпочтение в сторону моего конкурента – Логана Кули. Он начал играть хорошо, и шанс не предоставился. В АХЛ была молодая команда, мы шли на 32-м месте. Тяжело что-то сделать, когда тебе каждую игру по пять шайб забрасывают. Впервые в карьере против меня вышли «пять в одного», – цитирует Просветова «Спорт-экспресс».

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