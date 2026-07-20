«Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Иваном Ежовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/2026 26-летний нападающий выступал в Olimpbet ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга. В 43 играх Ежов набрал 10 очков — забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи. За карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ на счету нападающего 131 проведённый матч и 28 очков — 12 заброшенных шайб и 16 результативных передач. Ежов в КХЛ выступал за подмосковный «Витязь» с 2022 по 2025 год.

В сезоне-2025/2026 «Сочи» занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками.