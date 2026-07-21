Георгий Меркулов подписал контракт с «Колорадо»

Российский нападающий Георгий Меркулов стал хоккеистом «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Соглашение с 25-летним игроком подписано на сезон.

Меркулов провёл лишь один матч в минувшем сезоне НХЛ, на его счету 61 (24+37) очко в 70 встречах АХЛ за фарм-клуб «Бостон Брюинз» «Провиденс Брюинз». Всего в НХЛ на счету Меркулова 11 игр и одна результативная передача. С «Бостоном» россиянин подписал контракт на правах свободного агента в апреле 2022 года.

В мае ЦСКА обменял права на Меркулова в КХЛ в нижегородское «Торпедо» на права на защитника Егора Замулу, доплатив денежную компенсацию.