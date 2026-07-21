Овечкин назвал свой любимый фастфуд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перечислил свои любимые рестораны быстрого питания.

Аршавин: Ты всегда разный заказываешь?

Овечкин: Нет, всегда одинаковый – Spicy Italian. И добавляю топпинги, салаты.

– Какой топ-3 любимых фастфудов?

Овечкин: McDonald’s, Subway и хот-доги.

– Говорят, что после каждого матча вам специальный человек приносит еду из Subway. Это правда?

Овечкин: Это неправда, я сам хожу.

Филатов: Ты всё ещё берешь с собой на выезд эти сэндвичи?

Овечкин: Конечно, это традиция. Я беру с собой, кладу, все ребята сидят и угадывают мои ингредиенты. Иногда я добавляю что-то новое. Несколько раз я не покупал с собой, и все расстраивались. Каждый раз, когда новый игрок приходит в команду, он должен угадать Subway.

Ранее сообщалось, что на выездные матчи 40-летний форвард всегда берёт с собой в самолет пачку Flamin’ Hot Cheetos и сэндвич из Subway.