Овечкин рассказал, с чем у него ассоциируется Нью-Йорк

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, с чем у него ассоциируется Нью-Йорк.

– С чем у вас в первую очередь ассоциируется Нью-Йорк?

– Ну, с чем? С хоккеем. А с чем ещё?

– Фильмы? «Один дома»?

– «Один дома», да, конечно. На Рождество это традиция у нас семейная. Мы смотрим постоянно с детьми «Один дома 2» и «Один дома».

– Главное ваше самое любимое место в Нью-Йорке?

– «Мэдисон Сквер Гарден».

– А если ресторан?

– Вообще за рестораны у нас отвечает Алексей Протас. Он говорит: пойдём в суши или пойдём в итальянский… Посылает в группу. И мы говорим: «Да, да», – сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Отметим, что этим летом Овечкин подписал однолетний контракт с «Вашингтоном».