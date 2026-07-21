Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, с чем у него ассоциируется Нью-Йорк.
– С чем у вас в первую очередь ассоциируется Нью-Йорк?
– Ну, с чем? С хоккеем. А с чем ещё?
– Фильмы? «Один дома»?
– «Один дома», да, конечно. На Рождество это традиция у нас семейная. Мы смотрим постоянно с детьми «Один дома 2» и «Один дома».
– Главное ваше самое любимое место в Нью-Йорке?
– «Мэдисон Сквер Гарден».
– А если ресторан?
– Вообще за рестораны у нас отвечает Алексей Протас. Он говорит: пойдём в суши или пойдём в итальянский… Посылает в группу. И мы говорим: «Да, да», – сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Отметим, что этим летом Овечкин подписал однолетний контракт с «Вашингтоном».