Фетисов высказался об учреждении Дня хоккея в России

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил решение президента России Владимира Путина учредить День хоккея в РФ 22 декабря.

«А как я могу относиться к такому решению? Конечно, положительно. Президент сам играет в хоккей и многое сделал для развития нашего вида спорта. Поэтому это очень правильное решение.

Хоккей — это вид спорта, которым мы все гордимся. На протяжении многих десятилетий мы представляли нашу страну, побеждали на крупнейших международных соревнованиях. У нас выдающиеся хоккеисты, великие традиции, потрясающая история.

Хочу поздравить всех, кто имеет отношение к хоккею. Теперь у нашего вида спорта появился свой официальный государственный праздник, и это, конечно, заслуженно», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».