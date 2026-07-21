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«Что? Серьёзно?!» Строум — о том, как узнал о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»

«Что? Серьёзно?!» Строум — о том, как узнал о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал, как узнал о новом контракте форварда Александра Овечкина со столичным клубом.

«Я в тот момент находился на поле для гольфа, когда один из моих друзей получил по телефону срочную новость о продлении контракта Овечкина. Я сказал: «Что? Серьёзно?!» Ови довольно хорошо умеет держать всё в секрете, так что мы действительно ничего не знали.

Помню, как после того, как мой приятель мне рассказал, я проверил свой телефон и увидел, что Ови отправил нашей группе сообщение, сообщив, что продлил контракт и полон энтузиазма. Это, безусловно, замечательная новость», — цитирует Строума сайт НХЛ.

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