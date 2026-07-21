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Призёр ОИ предположил, у кого из россиян в НХЛ в 2027 году может вырасти зарплата

Призёр ОИ предположил, у кого из россиян в НХЛ в 2027 году может вырасти зарплата
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Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов оценил работу «Анахайм Дакс» с подписанием контрактов и предположил, у кого из российских игроков НХЛ в 2027 году может вырасти зарплата.

«Трудно сказать, заслуживает ли Карлссон огромные деньги, скорее всего, нет. Но чтобы перезагрузить команду, это был очень хороший ход. У Павла Минтюкова отличный контракт, Дэн Мильштейн проделал огромную работу. Если смотреть, как двигаются потолки зарплат, через три-четыре года нынешняя ситуация будет нормальной.

Что касается того, зарплаты кого из россиян могут подняться, возможно, это будет Чернышов, который влился в лигу здорово. Будет интересно посмотреть, как эту ситуацию разрулит «Коламбус», так как у них есть тот же Зак Веренски, кто замял вопрос на обмен. Кирилл Марченко подходит под этот оффершит на следующий год», — цитирует Самсонова ТАСС.

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