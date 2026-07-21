Светлов назвал три клуба КХЛ, которые лидируют в лиге по составу после трансферной работы

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил селекционную работу клубов Восточной конференции КХЛ.

«О качестве селекции, как правило, нужно судить по ключевой хоккейной оси – «вратарь – защитник – центрфорвард». По этой линии абсолютно понятно трансферное лето «Металлурга» – Набокова заменил Заврагин, Пресса – Провольнев, Канцерова – Тодд. Думаю, за лето Магнитогорск как минимум не стал слабее, а скорее даже усилился. Надо сказать, что «Металлургу» было чуть проще, чем конкурентам, – в Магнитогорске налажена работа вертикали, идёт стабильная подпитка со стороны молодёжи.

«Автомобилист» сохранил одну из лучших вратарских линий в КХЛ Галкин – Аликин, при этом укрепил оборону – двумя легионерами плюс Карпухиным – и кардинально усилил атаку по всем позициям – например, Кадейкиным, Барабановым, Слепышевым.

На мой взгляд, из этого лета Восточная конференция выходит по составу с тремя явными лидерами – «Автомобилист», «Металлург» и «Авангард», сохранивший всех ведущих мастеров. Особенно если учесть, что «Ак Барс» и «Трактор» пока не так активны на рынке, а «Салават Юлаев» несколько лет назад, к сожалению, выпал из большой восточной шестёрки», — цитирует Светлова Russia-Hockey.