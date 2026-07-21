15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Светлов назвал три клуба КХЛ, которые лидируют в лиге по составу после трансферной работы

Светлов назвал три клуба КХЛ, которые лидируют в лиге по составу после трансферной работы
Комментарии

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил селекционную работу клубов Восточной конференции КХЛ.

«О качестве селекции, как правило, нужно судить по ключевой хоккейной оси – «вратарь – защитник – центрфорвард». По этой линии абсолютно понятно трансферное лето «Металлурга» – Набокова заменил Заврагин, Пресса – Провольнев, Канцерова – Тодд. Думаю, за лето Магнитогорск как минимум не стал слабее, а скорее даже усилился. Надо сказать, что «Металлургу» было чуть проще, чем конкурентам, – в Магнитогорске налажена работа вертикали, идёт стабильная подпитка со стороны молодёжи.

«Автомобилист» сохранил одну из лучших вратарских линий в КХЛ Галкин – Аликин, при этом укрепил оборону – двумя легионерами плюс Карпухиным – и кардинально усилил атаку по всем позициям – например, Кадейкиным, Барабановым, Слепышевым.

На мой взгляд, из этого лета Восточная конференция выходит по составу с тремя явными лидерами – «Автомобилист», «Металлург» и «Авангард», сохранивший всех ведущих мастеров. Особенно если учесть, что «Ак Барс» и «Трактор» пока не так активны на рынке, а «Салават Юлаев» несколько лет назад, к сожалению, выпал из большой восточной шестёрки», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Барабанова завалили деньгами, Яшкин стал «драконом». Свежая таблица трансферов КХЛ
Барабанова завалили деньгами, Яшкин стал «драконом». Свежая таблица трансферов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android