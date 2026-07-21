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Черкас оценил шансы «Локомотива» выиграть Кубок Гагарина с Дмитрием Квартальновым

Черкас оценил шансы «Локомотива» выиграть Кубок Гагарина с Дмитрием Квартальновым
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о шансах «Локомотива» выиграть Кубок Гагарина с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

«Выиграть Кубок Гагарина три раза подряд очень сложно. Тем более на третий год все уже понимают, как против «Локомотива» играть и что нужно сделать, чтобы победить. Плюс усиливаются конкуренты: «Авангард», СКА, ЦСКА. Конкуренция становится выше.

Конечно, хотелось бы, что Квартальнов наконец-то хоть что-то выиграл. Потому что он всегда где-то рядышком. Есть хорошие сезоны, есть как, например, прошедший, когда регулярка мощная, но в плей-офф не получилось. Будем надеяться, что получится в этот раз, потому что у «Локомотива» состав хороший, команда готовая, осталось довести дело до победы», — цитирует Черкаса Vprognoze.

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