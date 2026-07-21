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А. Протас: рад продлению контракта Овечкина, он очень много для меня сделал

А. Протас: рад продлению контракта Овечкина, он очень много для меня сделал
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о продлении контракта Александра Овечкина со столичным клубом.

«Продление Овечкина? Конечно, я рад. Овечкин очень много для меня сделал, помог мне адаптироваться в команде. Саша был и остаётся моим хоккейным наставником, помощником, он очень много мне помогает в бытовых вещах, да и во многих других аспектах. Поэтому я очень рад. Он великий хоккеист, лидер в раздевалке и для болельщиков, для всей организации. Все очень счастливы», — приводит слова Протаса ТАСС.

Ранее нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал, как узнал о новом контракте Александра Овечкина со столичным клубом.

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