А. Протас: рад продлению контракта Овечкина, он очень много для меня сделал

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о продлении контракта Александра Овечкина со столичным клубом.

«Продление Овечкина? Конечно, я рад. Овечкин очень много для меня сделал, помог мне адаптироваться в команде. Саша был и остаётся моим хоккейным наставником, помощником, он очень много мне помогает в бытовых вещах, да и во многих других аспектах. Поэтому я очень рад. Он великий хоккеист, лидер в раздевалке и для болельщиков, для всей организации. Все очень счастливы», — приводит слова Протаса ТАСС.

Ранее нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал, как узнал о новом контракте Александра Овечкина со столичным клубом.