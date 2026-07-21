У «Детройта» будет новый капитан, даже если Дилан Ларкин останется в команде — журналист

Журналист Ансар Хан заявил, что в «Детройт Ред Уингз» новым капитаном станет Мориц Зайдер, независимо от того, останется ли форвард Дилан Ларкин в команде. Ларкин был капитаном «красных крыльев» последние шесть сезонов.

«Мориц Зайдер станет следующим капитаном [команды]. Я не удивлюсь, если это произойдёт даже в том случае, если Дилан Ларкин останется в клубе», — заявил Хан в эфире Oilers Now.

Ранее 29-летний Ларкин запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту Уайлд» или «Даллас Старз». Он выступает за «Детройт» 11 сезонов. Его соглашение с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.