Бедард ответил, повлиял ли рекордный контракт Карлссона на его соглашение с «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард заявил, что ситуация с оффершитом Лео Карлссону не повлияла на переговоры по его собственному контракту.

Напомним, форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон принял контрактное предложение «Филадельфии Флайерз» на пять лет и $ 18 млн в год. «Утки» повторили условия, 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«Конечно, оффершиты меняют ситуацию. Когда команда пытается переманить игрока, оценка его стоимости меняется. Но это никак не повлияло на ход моих мыслей», – приводит слова Бедарда TSN.

21-летний Бедард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил договор с «Блэкхоукс» на пять лет и $ 75 млн (кэпхит – $ 15 млн).