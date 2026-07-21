15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бедард ответил, повлиял ли рекордный контракт Карлссона на его соглашение с «Чикаго»

Бедард ответил, повлиял ли рекордный контракт Карлссона на его соглашение с «Чикаго»
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард заявил, что ситуация с оффершитом Лео Карлссону не повлияла на переговоры по его собственному контракту.

Напомним, форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон принял контрактное предложение «Филадельфии Флайерз» на пять лет и $ 18 млн в год. «Утки» повторили условия, 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«Конечно, оффершиты меняют ситуацию. Когда команда пытается переманить игрока, оценка его стоимости меняется. Но это никак не повлияло на ход моих мыслей», – приводит слова Бедарда TSN.

21-летний Бедард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил договор с «Блэкхоукс» на пять лет и $ 75 млн (кэпхит – $ 15 млн).

Материалы по теме
«Я очень доволен». Коннор Бедард оценил новый контракт с «Чикаго» на $ 75 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android