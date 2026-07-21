Минское «Динамо» заключило пробный контракт с Максимом Мальцевым

Минское «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Максимом Мальцевым, сообщает пресс-служба клуба из Беларуси.

В сезоне-2024/2025 21-летний хоккеист выступал за «Динамо-Молодечно», где в 52 матчах с учётом плей-офф набрал 33 (15+18) очка и стал одним из самых результативных игроков команды. Позже Мальцев присоединился к «Динамо-Олимпику», где набрал 10 (7+3) баллов в шести встречах и помог минчанам выиграть золото Высшей лиги.

В прошлом сезоне Максим дебютировал в КХЛ и провёл 10 матчей за «Адмирал», а также сыграл за «Челны» в ВХЛ, где в 16 играх отметился 4 (1+3) результативными баллами.