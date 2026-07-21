Протас: Брылин очень много может дать «Динамо» за счёт опыта из лучшей хоккейной лиги мира

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

«Чем Брылин может помочь «Динамо»? Я думаю, очень многим. Он очень опытный и игрок, и тренер. Очень много может дать, где-то привнести нового за счёт как раз своего опыта из лучшей хоккейной лиги мира. Он поможет и молодым ребятам, и команде в целом, и тренерам, которые будут у него учиться, смотреть. Очень рад этому подписанию, очень серьёзный специалист. Очень рад, что у «Динамо» получилось с ним договориться, переживаю за минское «Динамо», — приводит слова Протаса ТАСС.