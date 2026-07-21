Олимпийский чемпион назвал три больших летних трансфера в КХЛ

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о самых значимых переходах в КХЛ в нынешнее межсезонье.

— Тренер Илья Воробьёв в своей авторской рубрике назвал главным трансфером лета – переход из «Ак Барса» в «Металлург» центрфорварда Нэйтана Тодда. Согласны?

— Центральный – особая позиция в хоккее, столь же значимая, как вратарская, но при этом самая дефицитная в нашем хоккее. Понятно, что многие конкуренты нацеливались на Тодда, «Металлург» выиграл эту борьбу.

Но, на мой взгляд, есть ещё два больших летних трансфера – переход снайпера Барабанова из того же «Ак Барса» в «Автомобилист» и возвращение в СКА из НХЛ опять-таки центрфорварда Бардакова. Эти три трансфера назову главными, — цитирует Светлова Russia-Hockey.