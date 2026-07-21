Сергей Брылин обратился к болельщикам минского «Динамо»

Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин обратился к болельщикам белорусского клуба.

«Дорогие болельщики «Динамо» Минск! Очень рад присоединиться к вашему клубу. Для меня большая честь стать главным тренером команды «Динамо». Я с нетерпением жду встречи с командой с вами на арене. Я обещаю, что мы будем много работать, чтобы радовать вас своей игрой, своим характером, борьбой в каждом матче. Ваша поддержка очень важна для нас. И вместе мы постараемся добиться больших успехов. До скорой встречи», — приводит слова Брылина пресс-служба минского «Динамо».

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.