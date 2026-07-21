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Защитник Юрий Паутов пополнил состав АКМ

Защитник Юрий Паутов пополнил состав АКМ
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31-летний защитник Юрий Паутов пополнил состав АКМ, сообщает пресс-служба тульского клуба. В минувшем сезоне игрок обороны выступал за «Автомобилист». На лёд выходил 37 раз, где набрал 6 (2+4) баллов.

Защитник имеет большой опыт игры в КХЛ. Выступал за «Сочи», «Витязь», СКА, «Куньлунь», «Адмирал». Провёл 349 игр, где забросил 11 шайб и отдал 40 результативных передач с показателем полезности «-11».

Играл за сборную России на разных уровнях. Победитель Высшей хоккейной лиги сезона-2017/2018 в составе «Динамо» Санкт-Петербург.

Ранее бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Шикин перешёл в АКМ.

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