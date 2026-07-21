Ротенберг: хоккеистов нужно учить общаться с медиа, им надо брать уроки актёрства

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о гармоничном развитии личности хоккеистов.

— Что должно быть в системе подготовки, чтобы хоккеисты становились не только мастерами клюшки и шайбы, но и яркими личностями, на которых хочется равняться?

— Нужно уделять внимание образованию, гармоничному развитию личности. Учить их общаться с медиа, разговаривать, брать уроки актёрского мастерства — чтобы они вели себя уверенно. Необходимо всестороннее развитие», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Ранее Роман Ротенберг рассказал о планах проведения международного детского турнира с участием канадских и американских хоккеистов.