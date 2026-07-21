«Всё ещё чувствую себя молодым». 41-летний Перри — о продолжении карьеры в НХЛ

41-летний нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кори Перри рассказал, почему остался в НХЛ ещё на один сезон.

«Я люблю эту игру и до сих пор получаю от неё удовольствие. Я чувствую себя прекрасно, всё ещё чувствую себя молодым, и, наверное, именно это меня и мотивирует — я постоянно говорю себе, что чувствую себя молодым.

Но да, наверное, с возрастом становится немного сложнее вставать по утрам, идти в спортзал, кататься на коньках», — приводит слова Перри TSN.

Всего на счету Кори 1464 матча в регулярках НХЛ и 972 (465+507) очка. В плей-офф в его активе 244 игры, что является третьим показателем в истории, и 141 (64+77) очко.

В 2007 году Перри выиграл Кубок Стэнли с «Анахайм Дакс». Также он пять раз выходил в финал плей-офф НХЛ: с «Даллас Старз» — в 2020 году, «Монреаль Канадиенс» — в 2021-м, «Тампой» — в 2022-м, «Эдмонтон Ойлерз» —в 2024-м и 2025-м.