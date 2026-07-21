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«Локомотив» пригласил Хартли на чествование команды — источник

«Локомотив» пригласил Хартли на чествование команды — источник
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Ярославский «Локомотив» пригласил бывшего главного тренера команды Боба Хартли на церемонию чествования коллектива, который в прошлом сезоне выиграл второй Кубок Гагарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Чествование состоится 2 августа в День железнодорожника на «Арене-2000».

«Боб Хартли так же, как и остальные игроки „Локомотива“, в том числе и бывшие, получили приглашение на церемонию чествования», — сообщил собеседник агентства.

Контракты с «Локомотивом» истекли, в частности, у словацкого защитника Мартина Герната, его соотечественника нападающего Рихарда Паника и канадца Байрона Фрейза.

Хартли возглавлял «Локомотив» в минувшем сезоне. 65-летний специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2021 году он стал чемпионом вместе с «Авангардом».

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