«Нефтяник» в результате обмена с «Ак Барсом» пополнили четыре хоккеиста

«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен, сообщает пресс-служба казанского клуба. Отмечается, что в систему альметьевского клуба перешли защитники Семён Бурков и Данис Зарипов, нападающие Иван Бокарев и Даниил Мартьянов.

19-летний Бурков в прошлом сезоне выступал за «Спутник» и «Ирбис». В 24 встречах на его счету одна результативная передача.

19-летний Зарипов в сезоне-2025/2026 играл за «Спутник» и «Ирбис». В 14 играх игрок обороны забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

19-летний Бокарев в минувшем сезоне играл за «Ирбис», где в 42 встречах записал на свой счёт 9 (4+5) очков.

17-летний Мартьянов ранее выступал за юношеские команды «Ак Барса».