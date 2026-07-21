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Патрик Кейн достиг устной договорённости о переходе в «Чикаго» — источник

Патрик Кейн достиг устной договорённости о переходе в «Чикаго» — источник
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37-летний американский форвард Патрик Кейн достиг устной договорённости о переходе в «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает аккаунт в социальной сети Х Hockeyy Insiderr, который ведёт анонимный инсайдер.

«Сообщают, что «Чикаго» и Патрик Кейн достигли устной договорённости о контракте на один год (с большим количеством бонусов). Окончательные условия должны быть улажены позже на этой неделе», — сказано в сообщении.

Напомним, у форварда закончился контракт с «Детройт Ред Уингз». В минувшем сезоне Кейн сыграл 67 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 41 результативную передачу.

Ранее инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что Патрик Кейн может покинуть «Детройт» в межсезонье. Клуб хотел продолжить сотрудничество с хоккеистом, но сам Кейн пока не принял решения о своём будущем.

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