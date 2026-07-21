Агент Кузнецова: переговоры на завершающей стадии, «Трактора» в списке команд нет

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал о ситуации с продолжением карьеры нападающего.

— Появлялась информация, что Кузнецов отказался от предложения минского «Динамо»…

— Эта информация не соответствует действительности. Переговоры с минским «Динамо» продолжаются.

— На какой стадии переговоры с клубами?

— На завершающей стадии. Сейчас мы принимаем решение, и в ближайшее время, я думаю, он определится с командой.

— Кузнецов в своих соцсетях ходит в форме «Трактора». Это ностальгия?

— Ничего такого здесь нет, он всегда ходил в форме «Трактора» и не скрывал это. Но «Трактора» нет в списке клубов, с кем ведутся переговоры.

— У «Трактора» не было желания вести с ним переговоры?

— Со стороны «Трактора» ничего не было, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».