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Агент Кузнецова: переговоры на завершающей стадии, «Трактора» в списке команд нет

Агент Кузнецова: переговоры на завершающей стадии, «Трактора» в списке команд нет
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал о ситуации с продолжением карьеры нападающего.

— Появлялась информация, что Кузнецов отказался от предложения минского «Динамо»…
— Эта информация не соответствует действительности. Переговоры с минским «Динамо» продолжаются.

— На какой стадии переговоры с клубами?
— На завершающей стадии. Сейчас мы принимаем решение, и в ближайшее время, я думаю, он определится с командой.

— Кузнецов в своих соцсетях ходит в форме «Трактора». Это ностальгия?
— Ничего такого здесь нет, он всегда ходил в форме «Трактора» и не скрывал это. Но «Трактора» нет в списке клубов, с кем ведутся переговоры.

— У «Трактора» не было желания вести с ним переговоры?
— Со стороны «Трактора» ничего не было, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

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