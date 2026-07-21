Экс-нападающие клубов КХЛ Биро и Вагнер подписали контракты с немецким клубом

Бывшие нападающие клубов КХЛ Брэндон Биро и Остин Вагнер подписали контракты с немецким клубом «Франкфурт Лайонс», сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что оба хоккеиста подписали однолетние соглашения с клубом.

В минувшем сезоне 28-летний Биро выступал за «Ак Барс» и «Спартак», набрав 15 (2+13) очков в 43 играх с показателем полезности «+10».

29-летний Вагнер прошлый сезон провёл в «Шанхайских Драконах». В 57 сыгранных встречах на его счету восемь заброшенных шайб и девять результативных передач с показателем полезности «-6».

Ранее экс-защитник клубов КХЛ Уайатт Калинюк подписал контракт с австрийским «Ред Булл».