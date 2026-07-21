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Строум: «Вашингтон» хочет бороться за кубок, руководство дало нам больше возможностей

Строум: «Вашингтон» хочет бороться за кубок, руководство дало нам больше возможностей
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о работе команды на трансферном рынке в межсезонье.

«С этими приобретениями от менеджмента нельзя требовать большего. Настало время игрокам проявить себя и сделать то, что требуется.

Так был главной целью на межсезонье. Клуб усилился несколькими высококлассными форвардами, которые могут помочь в большинстве и в игре 5 на 5, что особенно важно в плей-офф. Мы хотим вернуться к борьбе за Кубок Стэнли, руководство тоже этого хочет. Они дали нам больше возможностей, и это потрясающе. Не могу дождаться начала сезона и того, чтобы увидеть, насколько хороши мы можем быть», — приводит слова Строума сайт НХЛ.

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