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Боб Хартли не приедет в Ярославль на чествование «Локомотива»

Боб Хартли не приедет в Ярославль на чествование «Локомотива»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что не приедет в Ярославль на чествование команды.

«Нет, я не приеду 2 августа на праздник «Локомотива», потому что у меня сейчас в самом разгаре тренировочные лагеря в Северной Америке. Уже прошёл в штате Пенсильвания, ещё один будет в Канаде. Я работаю с юношами, готовя их к сезону.

Но я приеду в Ярославль в середине августа, и мы будем дальше сотрудничать с «Локомотивом». Не полечу в Омск на Кубок Блинова, но сделаю всё, чтобы «Локомотив» и дальше был успешен», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

В мае «Локомотив» объявил, что Хартли покинул пост главного тренера и будет работать консультантом клуба. Под его руководством он выиграл второй подряд Кубок Гагарина. Возглавил команду Дмитрий Квартальнов.

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