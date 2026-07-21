«Смысла не было ждать». Панарин рассказал об обстоятельствах ухода из «Рейнджерс»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о своём переходе в калифорнийский клуб из «Нью-Йорк Рейнджерс» в конце прошлого регулярного сезона.

— 18 января инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что руководство «Рейнджерс» не будет продлевать с тобой контракт. Вот ты как об этом сам узнал? Тоже после объявления или тебе заранее об этом как-то сообщили?

— Я не помню какого это было числа, честно говоря. Понятное дело, во-первых, ну слухи писали уже, мне кажется, месяц до этого, все подряд всё подряд, сватали везде. Но я не обращал на это внимания. И, соответственно, когда генеральный менеджер мне сказал, вызвал меня, в лицо сказал, всё понятно стало. Вот, наверное, после этого уже он писал, я не знаю.

— Но ты чувствовал, что это возможно?

— Да, конечно. У нас команда не очень хорошо играла, то есть в целом, как бы давать контракт там в такой ситуации не совсем как будто бы… По крайней мере, он мне так сказал, что как бы мы сегодня играем не очень хорошо, тебе контракт не могу дать. Всё. Говорю: «Я понял», пошёл.

— Ну хорошо, но у тебя ещё оставался контракт?

— Да. Но в таком случае, если ты знаешь, что тебе не будут контракт давать, оставаться там, как бы выкручивать им руки, чтобы бесплатно уйти… Мало кто так делает, так скажем. Есть такие люди, но я как бы вот этот сидеть там, высиживать в такой атмосфере желания никакого не было. Соответственно, мотивация играть пропадает, мы в плей-офф не попадали. Если бы у меня не было вариантов никаких, то есть я бы не перешёл, я бы им сказал. То есть я управлял как бы обменом своим, то есть не было права на обмен без моего согласия в контракте. Соответственно, я, конечно же, мог зарубить, сказать, что я буду сидеть, но смысла не было ждать другие варианты, поэтому была возможность сразу же подписать контракт в другой команде. И я как бы только с этим условием хотел перейти, потому что были ещё варианты перейти просто на плей-офф, отыграть как бы конец сезона с какой-то командой и летом выбирать спокойно. Но меня этот вариант не очень устраивал, потому что опять же я уже, честно говоря, наездился в жизни своей. Но поскольку у меня было такое право и возможность, я им воспользовался и сразу же при переходе подписал новый контракт, — сказал Панарин в интервью на Youtube-канале FAMETIME TV.