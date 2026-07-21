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Артемий Панарин ответил, связан ли был его уход из «Рейнджерс» с какими-либо скандалами

Артемий Панарин ответил, связан ли был его уход из «Рейнджерс» с какими-либо скандалами
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин ответил на вопрос, почему «Нью-Йорк Рейнджерс» не стал предлагать ему новый контракт.

— Было ли это связано как-то с какими-то скандалами?
— Я думаю, что нет. Я думаю, что это может быть желание клуба что-то изменить, может быть, какие-то люди в команде, в руководстве, допустим, не разделяли моих взглядов насчёт действий в хоккее. С другой стороны, у меня всегда был уровень хороший в «Рейнджерс», я в целом как бы провёл достойную карьеру за эти семь лет, я считаю. Всегда, конечно, можно стараться сыграть лучше. Ну, в общем, я всем доволен, что там было. У нас изменения как бы там в руководстве некие произошли. Может быть, это поэтому. Много звеньев в огромной такой организации, как «Рейнджерс», чтобы точно определить, какое звено приняло это решение, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

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