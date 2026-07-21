Артемий Панарин ответил на слухи о «бзике жить и играть в большом городе в НХЛ»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин подробно объяснил, как он выбирает клубы для продолжения карьеры.

— У тебя была возможность перейти в разные команды, но ты выбрал «Лос-Анджелес Кингз». У меня есть цитата: «Дело в том, что у него есть бзик, он хочет жить в большом городе. До этого Панарин выбрал Нью-Йорк. Теперь он решил уехать в Лос-Анджелес. Возможно, это комплекс провинциального мальчишки, который родился в Коркине. Ведь понятно, что до 2028 года он не сможет завоевать Кубок Стэнли со средними «Кингз». Ради чашки надо было уходить в «Тампу». Но Панарин просто выбрал большой город. Он хочет жить в Голливуде, как ковбой Мальборо». Что ты думаешь об этом?

— Ну, во-первых, это… Ну, кто писал?

— Близкий источник к окружению.

— Ну, я считаю, что он очень далёкий, вот по всем как бы направлениям. «Тампа» выиграла в этом году? Нет. Поэтому он, ну, балбес, я извиняюсь. Поэтому, чтобы комментировать, надо знать. Соответственно, правильно делаете, что спрашиваете лично меня. Я расскажу. Соответственно, чтобы знать, почему выбиралось что, надо было знать варианты. Вариантов, я так понимаю, этот человек не знал, потому что «Тампы» варианта не было. Он-то думает, что я должен идти как бы рисковать какими-то ещё вещами, о которых он не знает. Это также может быть плохая игра, там, не дай бог, какая-нибудь травма, или тренер вообще как бы… Генеральный менеджер взял, а тренер не особо как бы и желает и не видит меня, допустим, на этой роли. Куча могло быть проблем, которые могли создать будущее. Ну, то есть, понимаете, он-то сидит на кресле, рассуждает, по кнопкам бьёт. Я уверен, что это не ближайший просто человек, потому что все ближайшие как бы знают позицию. Дальше — я, конечно же, хочу жить в хорошем городе, но это не комплексы, это просто такие желания. Я бы жил и в маленьком, если бы они были качественные. Просто, как правило, есть небольшие, которые варианты в НХЛ, но у меня варианта контракта там не было. Ну, варианты с контрактом, их было четыре. Все их знают. Это были «Сиэтл», «Каролина», «Вашингтон» и «Лос-Анджелес». «Каролина» выиграла Кубок, на самом деле ни капли не завидую, рад за них.

Мне нравится Лос-Анджелес, нравится команда там, и будем с ними стараться. Остальные варианты были на плей-офф только. Надо было опять переезжать. Представляешь, ты выиграл кубок… Но опять же, не хочу сказать, что все, кто там арендован и выиграл кубок, это плохо. Но хотелось бы, конечно, выиграть в команде, с которой ты с душой целый сезон играл, или два там, или лучше пять. И в итоге выиграл. Но вот этот кайф, конечно, другой. Как у Александра Овечкина получилось. Он там долгое время к этому шёл, и они выиграли. Мне тоже хотелось уже как-то вот… Ну, пришли вот хотя бы с середины года, ты в команде, ты часть как бы. Но опять же, я ни в коем случае не хочу обесценивать, потому что куча примеров было, когда люди переходили на плей-офф и зарабатывали эти кубки. Но самое печальное могло быть, что ты выиграл кубок, и тебя не подписывают, потому что нету денег дальше. То есть ты приехал, выиграл тут и дальше поехал, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.