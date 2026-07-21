«В том-то и проблема». Панарин — о выборе команды в НХЛ с учётом шансов на Кубок Стэнли

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин заявил, что невозможно предугадать, кто станет обладателем Кубка Стэнли.

— Когда ты выбирал команду, у тебя в приоритете не было мысли о том, что вот с этой командой я точно могу завоевать Кубок Стэнли?

— [С которой могу] точно нет вообще в НХЛ ни одной команды. Вот в том-то и проблема. Все такие как бы вот эти умники, туда есть шанс, там нет шанса. Куча примеров, когда тот же «Сент-Луис», там зайдя с последнего места просто в плей-офф, выиграл Кубок без суперзвёзд каких-то больших. Так не угадаешь. Понятное дело, есть реальные шансы, и там, может быть, у «Лос-Анджелеса» в этом году не такие были большие. Но они всегда есть. Два обмена игроков каких-либо целую команду могут поменять. Соответственно, и рынок свободных агентов, сейчас выходили большие игроки, и будут на следующий год выходить. Можно делать обмены в середине сезона. То есть у меня надежда, что просто команду соберут за счёт пары обменов. Хотя уже неплохая у нас команда, вот, но чтобы прямо совсем конкурентоспособными стать, надо бы, конечно же, ещё кого-то поменять. Но никогда недостаточно, надо всегда больше желание такое. Хотя, опять же, повторюсь, у нас хорошая команда, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.