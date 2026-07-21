«Сочи» заключил двусторонний контракт с нападающим Егором Маклозяном

Хоккейный клуб «Сочи» заключил двусторонний контракт сроком на один сезон с нападающим Егором Маклозяном, сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон воспитанник хоккейной школы московского «Спартака» провёл в составе «Югры», где в 44 играх регулярного чемпионата ВХЛ заработал 21 очко — забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф хоккеист забросил три шайбы в девяти встречах.

Ранее «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Иваном Ежовым, в прошлом сезоне выступавшим в Olimpbet ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2025/2026 «Сочи» занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками.