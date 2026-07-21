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Панарин — о Лавиолетте: у меня с ним получился лучший сезон в карьере

Панарин — о Лавиолетте: у меня с ним получился лучший сезон в карьере
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин поделился ожиданиями от работы с главным тренером Питером Лавиолеттом, с которым ранее россиянин выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Как тебя встретили?
— Очень хорошо. В плане коллектива, команды, внутри — атмосфера супер.

— Лавиолетт перешёл к вам?
— Он переставал работать, последний год в «Рейнджерс» работал с другим. Сейчас опять сошлись.

— Это хорошая новость для тебя?
— На данный момент, да.

— Он говорил, что ты один из самых талантливых, кого тренировал.
— У меня с ним получился лучший сезон в карьере, закончили на первом месте регулярный чемпионат. Был суперсезон, я забил для себя рекордное количество голов. Я просто пытаюсь об этом сейчас не думать, нельзя такие мысли допускать в голове. Нужно каждый сезон работать по новой, и только тогда есть шансы представлять из себя, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

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