Панарин — о Лавиолетте: у меня с ним получился лучший сезон в карьере

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин поделился ожиданиями от работы с главным тренером Питером Лавиолеттом, с которым ранее россиянин выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Как тебя встретили?

— Очень хорошо. В плане коллектива, команды, внутри — атмосфера супер.

— Лавиолетт перешёл к вам?

— Он переставал работать, последний год в «Рейнджерс» работал с другим. Сейчас опять сошлись.

— Это хорошая новость для тебя?

— На данный момент, да.

— Он говорил, что ты один из самых талантливых, кого тренировал.

— У меня с ним получился лучший сезон в карьере, закончили на первом месте регулярный чемпионат. Был суперсезон, я забил для себя рекордное количество голов. Я просто пытаюсь об этом сейчас не думать, нельзя такие мысли допускать в голове. Нужно каждый сезон работать по новой, и только тогда есть шансы представлять из себя, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.