«Был счастлив, что его обменяли». Панарин рассказал, как Перри отказал ему в просьбе

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, как Кори Перри отказал ему в просьбе отдать игровой номер после перехода россиянина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Кори Перри был в «Кингз», играл под 10-м номером. Его попросить подвинуться было сложно, но агент сказал: «Давай спрошу у него, купишь ему часы». Там пришёл отказ.

Я такой: «Ладно, какой номер мне нравится?» Играл под 72-м в начале своей карьеры в НХЛ и в конце КХЛ. Думаю, возьму его. А у них маскот под этим номером, собака. Говорю: «Давайте с него снимем, что-нибудь придумаем, буду играть в собачьем номере» (смеётся). Для нормальности поведения купил маскоту Rolex. Он был счастлив, никто его потом не смог найти (улыбается). Когда Перри обменяли через неделю и я бесплатно забрал 10-й номер, [говорю:] «Где часы? Ищу, след простыл» (смеётся).

Суть в том, что Перри перешёл обратно в «Кингз», но ему ничего не отдам (смеётся). Деньги уплачены, хоть и за 72-й номер. Я за всё заплатил. К моим загонам про номер, цвет. Смотрел на 72-й номер и сильно себе не нравился. Счастлив был, что Перри обменяли, хоть и нельзя так говорить (улыбается). Рад его видеть в команде, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.