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«Денег было тысяча рублей на год». Панарин — о жизни в интернате в 13-15 лет

«Денег было тысяча рублей на год». Панарин — о жизни в интернате в 13-15 лет
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал про жизнь в интернате в 13-15 лет и поделился мыслями о воспитании детей.

«Денег было тысяча рублей на год. Да, нас кормили, трёхразовое питание, но хотелось же что-то купить. Говоря о конкуренции, какой шанс был у человека выиграть у меня при том же таланте, но при меньшей злости и голоде? Это было невозможно.

Я сейчас сам думаю про своих детей, как им создать такую ситуацию, чтобы был характер? Я радикальный, чуть в однушку не переехал, жена не разделяет, говорит: «Давай современно воспитывать» (смеётся). Потом понял, что в однушку поеду я один, а они останутся (смеётся). Не натурально, наверное, это не создашь, наверное. Я видел людей успешных, которые жили в тёплым условиях. Есть правильный подход, есть путь, чтобы дать правильное воспитание, голод и желание. Самое главное — проявить желание», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

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