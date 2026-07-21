Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение дочери Олега Знарка

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение своей жене Алисе.

«Гуляли по Петербургу, в моменте решил, чего так долго жду. Мы лет пять были до этого. Она не намекала, из-за этого дольше, но в этом и есть огромный плюс. Зато я захотел сам, для неё, может, спокойнее, что не притащила…

Ресторан, свечи — не моя история. Мы зашли в Исаакиевский собор, до этого в хлам разругались… Я уже думаю: «Ах ты! Я сейчас, вообще выброшу его». Иду, настраиваюсь, такой шаг нужно делать в нормальном душевном состоянии, а меня в эту секунду она так раздражает. Ходил, успокаивал себя. Мы проходим Дворцовую площадь. Меня уже отпустило, я успокоился. Мы встали в толпу, где музыканты, стоим, слушаем. И я так и как бы говорю: «Да выходи за меня замуж». Вот. Всё. Ну, она реветь, я держался», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.