15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение дочери Олега Знарка

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение дочери Олега Знарка
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение своей жене Алисе.

«Гуляли по Петербургу, в моменте решил, чего так долго жду. Мы лет пять были до этого. Она не намекала, из-за этого дольше, но в этом и есть огромный плюс. Зато я захотел сам, для неё, может, спокойнее, что не притащила…

Ресторан, свечи — не моя история. Мы зашли в Исаакиевский собор, до этого в хлам разругались… Я уже думаю: «Ах ты! Я сейчас, вообще выброшу его». Иду, настраиваюсь, такой шаг нужно делать в нормальном душевном состоянии, а меня в эту секунду она так раздражает. Ходил, успокаивал себя. Мы проходим Дворцовую площадь. Меня уже отпустило, я успокоился. Мы встали в толпу, где музыканты, стоим, слушаем. И я так и как бы говорю: «Да выходи за меня замуж». Вот. Всё. Ну, она реветь, я держался», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Материалы по теме
Год держали это в тайне, но признались. Панарин и Знарок объявили о помолвке
Год держали это в тайне, но признались. Панарин и Знарок объявили о помолвке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android