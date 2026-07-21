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Хоккейный клуб «Ростов» пропустит сезон-2026/2027 ВХЛ

Хоккейный клуб «Ростов» пропустит сезон-2026/2027 ВХЛ
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Хоккейный клуб «Ростов» пропустит сезон-2026/2027 ВХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«В рамках процедуры заявки на сезон хоккейный клуб «Ростов» предоставил финансовые гарантии в объёме, достаточном для участия в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею — ВХЛ. Однако впоследствии клуб уведомил лигу, что источники финансирования изменились и он не может гарантировать наличие средств, достаточных для участия в соревновании сезона-2026/2027.

В связи с этим принято решение о том, что ХК «Ростов» не примет участия в сезоне-2026/2027. Таким образом, в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею — ВХЛ сезона-2026/2027 выступит 31 команда. Календарь матчей будет утверждён и опубликован позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте ВХЛ.

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