В КХЛ вынесли решение по скандальному инциденту между «Спартаком» и Адамом Ружичкой

В КХЛ вынесли решение по скандальному инциденту между «Спартаком» и нападающим Адамом Ружичкой. Напомним, ранее «Спартак» расторг контракт с Ружичкой. Клуб заявил, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока.

«Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спор между хоккеистом Адамом Ружичкой и хоккейным клубом «Спартак». По итогам рассмотрения было вынесено решение требования игрока удовлетворить частично, требования клуба удовлетворить полностью. Права на игрока сохраняются за клубом на основании п.п. 1.3 п. 1 ст. 13 правового регламента КХЛ», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.