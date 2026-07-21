«Не сказал бы, что я хороший отец». Панарин — о воспитании двух сыновей

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, как справляется с функциями отца. Хоккеист воспитывает двоих сыновей: первенец Лука родился в 2023 году, а второй сын Фёдор — в 2024 году.

«Я бы не сказал, что хороший. Нормальный… Терпения хватает не так много, чтобы с ними играть, конечно, я их люблю. Вижу отцов, которые по восемь часов гуляют с ребёнком, я не такой. Абсолютно не переживаю по этому поводу. Не знаю, может быть, это плохо… Да, ты правильно говоришь, они пока маленькие. Когда я там еду на тренировку, я не могу его взять, потому что ну куда вот как там я буду следить? Наверное, когда будут постарше, будет больше взаимодействия, но у них начнутся школы, кружки, тренировки, плюс-минус столько же времени буду проводить», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.