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Панарин: до 18 лет обо мне никто не знал, перспектив не было никаких

Панарин: до 18 лет обо мне никто не знал, перспектив не было никаких
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин заявил о важности упорного труда, чтобы добиться успеха в любом деле.

— Здорово, что люди могут доходить до успеха разными путями. Если хочешь, если у тебя есть базовые навыки, руки, ноги, то уже есть шанс.

— У тебя больше таланта или трудолюбия?
— Начало, думаю, точно талант. Наверное, таланта больше, я бы сказал… Это не говорит о том, что можно бездельничать. До 17-18 лет, до МЧМ, обо мне никто не знал. Я играл во второй группе, перспектив не было никаких. Внутри был талант, понимание игры, но надо было вырасти, окрепнуть, закалиться, за эту шайбу грызться. У меня проснулась осознанная работоспособность лет в 15, когда замаячило, либо ты идёшь в расход, либо отбой, назад в Коркино, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

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