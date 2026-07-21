«Они чуть мне не набуцкали». Панарин рассказал, как раздавал деньги пенсионерам в Коркино

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин вспомнил, как ходил по родному городу и пытался раздавать деньги пенсионерам. На данный момент хоккеист имеет собственный благотворительный фонд.

«В моменте ходил, бабушкам в Коркино пытался раздать по пять тысяч рублей, кому 10, сколько возьмёте. Они чуть мне там не набуцкали, потому что думают, что я им даю деньги и что-то там поимею, подпись какую-то, квартиру заберу.

Объяснял, что у меня благотворительный фонд, но успехом это не увенчалось. Понял, что нужно системную помощь организовывать, так и появился фонд», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.