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«Они чуть мне не набуцкали». Панарин рассказал, как раздавал деньги пенсионерам в Коркино

«Они чуть мне не набуцкали». Панарин рассказал, как раздавал деньги пенсионерам в Коркино
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин вспомнил, как ходил по родному городу и пытался раздавать деньги пенсионерам. На данный момент хоккеист имеет собственный благотворительный фонд.

«В моменте ходил, бабушкам в Коркино пытался раздать по пять тысяч рублей, кому 10, сколько возьмёте. Они чуть мне там не набуцкали, потому что думают, что я им даю деньги и что-то там поимею, подпись какую-то, квартиру заберу.

Объяснял, что у меня благотворительный фонд, но успехом это не увенчалось. Понял, что нужно системную помощь организовывать, так и появился фонд», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

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