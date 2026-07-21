Панарин ответил на вопрос, чем он планирует заниматься после завершения карьеры

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин заявил, что после завершения игровой карьеры планирует остаться в хоккее. На данный момент хоккеисту 34 года.

— Чем будешь заниматься, когда закончишь с хоккеем?

— Пока не знаю, думаю, на сегодняшний день, точно останусь в хоккее. Понял, насколько это важная часть моей жизни. Пытаюсь остаться в хоккее, пока не знаю, в каком качестве. Надо, чтобы заводило. Пока думаю, что будет…

— Где будешь заканчивать карьеру?

— Хочу в России. Два года контракта, будет 37, в этом тоже огромный вопрос. Будет дилемма через два года, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.