15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин ответил на вопрос, чем он планирует заниматься после завершения карьеры

Панарин ответил на вопрос, чем он планирует заниматься после завершения карьеры
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин заявил, что после завершения игровой карьеры планирует остаться в хоккее. На данный момент хоккеисту 34 года.

— Чем будешь заниматься, когда закончишь с хоккеем?
— Пока не знаю, думаю, на сегодняшний день, точно останусь в хоккее. Понял, насколько это важная часть моей жизни. Пытаюсь остаться в хоккее, пока не знаю, в каком качестве. Надо, чтобы заводило. Пока думаю, что будет…

— Где будешь заканчивать карьеру?
— Хочу в России. Два года контракта, будет 37, в этом тоже огромный вопрос. Будет дилемма через два года, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Материалы по теме
«Был счастлив, что его обменяли». Панарин рассказал, как Перри отказал ему в просьбе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android