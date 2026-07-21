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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с племянником Андрея Стася

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с племянником Андрея Стася
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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с защитником Максимом Стасем, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Максим является племянником капитана минчан Андрея Стася.

17-летний защитник является воспитанником школы «Динамо-Джуниверс». В прошлом сезоне игрок защищал цвета «Динамо-Олимпика», вместе с которым завоевал золотые медали Betera-Высшей лиги. В 45 матчах регулярного чемпионата Максим набрал 27 очков — забил шесть голов и отдал 21 передачу, а в плей-офф записал в актив ещё 3 (1+2) очка в 12 встречах.

Также в составе юниорской сборной Беларуси Стась стал обладателем Кубка Президентского спортивного клуба.

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